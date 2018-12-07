İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması konusunda mutabakata varıldı ve yıl sonuna kadar somut bir ilerleme sağlamanın önemi kaydedildi. Münbiç yol haritasında izlenen işbirliğinin Fırat'ın doğusunda kalan diğer alanlarda da uygulanması için ortak çalışma yapılması gündeme geldi.

Geçen ay İstanbul'da düzenlenen Suriye Dörtlü Zirvesi'ndeki başarının vurgulandığı görüşmede Suriye konulu işbirliği toplantıların sıklığının arttırılması gereği ifade edildi. Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması ve kalıcı çözüm için gerekli zeminin oluşturulması konusunda fikir birliği ortaya konuldu.

Görüşmede Türkiye'nin terör örgütü PYD/YPG konusundaki net duruşu ifade edilirken, Türkiye sınırında hiçbir terör unsurunun varlığına müsaade edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyet de yinelendi.