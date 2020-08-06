İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Osmanlı siyasi tarihinde, hem kültür ve dini tarihinde, hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık” dedi.

"Osmanlı siyasi, kültürel ve dini tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık”

Kalın, “Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesi çok önemli tarihi bir olay, bunun önemli uluslararası yansımaları oldu. Burada yaptığımız çalışmaları göstermek amacıyla sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyükelçileri davet ettik. Valimiz, bakan yardımcımız, il kültür müdürümüz ve diğer arkadaşlarımız bu gün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçileriyle Ayasofya'da yapılan çalışmaları birlikte görme imkanımız oldu. Kendileriyle hem Ayasofya'nın tarihi, dini ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik. Hem de yeni düzenlemeler perde sistemi nasıl, cemaat nereden girip çıkıyor, turistler nereden girip çıkıyor bunlar hakkında bilgiler verdik. Ayasofya aynı zamanda bir külliye, yani burada aşevi var, Ayasofya medresesi var. Her yönüyle ilim kültür merkezi bir sosyal hayat merkezi aynı zamanda, burası Osmanlı döneminde önemli görüşmelerin kabullerin gerçekleştiği bir büyük cami, adı da Cami Kebir olarak geçiyor. Bunun Ayasofya yüklediği çok yeni kimlik katmaları var. Buranın Osmanlı siyasi tarihinde, hem kültür ve dini tarihinde, hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık. Özellikle Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte tarihi ve kültürel mirasının kimliğinin korunacağı konusunda en ufak tereddütlümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler” dedi.

“Ayasofya'nın bütün zengin mirasını ve kimliğini büyükelçilere aktarma imkanımız oldu”

Korona şartlarına rağmen ilginin çok olmasından memnun olduğunu ifade eden Kalın, “Burada kültür bakanlığımız, valiliğimiz ve diğer birimlerimizle beraber çok güzel ve kapsamlı bir çalışma yaparak burayı çok kısa sürede hazırladılar. Muhtemelen sizde gördünüz korona şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa da, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi ve alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten memnunuz. Gelenler bu mabetten, mekandan etkileniyorlar. Burada büyük bir hafıza var, büyük bir tarih var. Aynı zamanda Osmanlı hoşgörüsünün tarihi mirasa sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisi. Çünkü şu arkamızda gördüğümüz kolonlar Mimar Sinan tarafından yapılmasaydı bütün tarihçilerin ve mimarların söylediği bu bina büyük ihtimalle bu güne gelmeyecekti. Sadece dışında değil içinde de çok önemli muhafaza çalışmaları tarih boyunca yapıldı. Buranın bütün zengin mirasını ve kimliğini değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu. Buranın daha iyi tanınması ve Ayasofya'nın ve yapılan çalışmaların daha doğru bir şekilde aktarılması konusunda katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Armağan Yılmaz - İsmail Coşkun