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İbrahim Kalın: 'Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır'

İbrahim Kalın: 'Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır'
İbrahim Kalın: 'Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir” ifadelerini kullandı.

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