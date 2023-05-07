İbrahim Tatlıses 30 yıl aradan sonra Mersin'de

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Mersin'e gelerek, 'Güneydoğu Buluşması' etkinliği çerçevesinde Millet Bahçesinde düzenlenen konserde sahne aldı. Burada sevenleriyle buluşan Tatlıses, konsere 'Leylim ley' şarkısıyla başladı. 'Mavi mavi, Haydi söyle, Aramam' gibi sevilen şarkılarını söyleyen Tatlıses, yüzlerce Mersinliye unutulmaz bir akşam yaşattı. 30 yıl önce Mersin'de bir fırında çalıştığını belirten Tatlıses, "Bir türlü beni kirletemediler. Çünkü ben kirlenmeye meyilli değilim. Beni temiz yetiştirdiniz, Allah sizlerden razı olsun. 30 sene sonra beni sizlerle buluşturan benim hemşerim bakanım Nebati Bey'e teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdayım sizleri çok seviyorum" dedi.

"Mersin'e bir kez daha teşekkür ediyorum"

Daha sonrasında sahneye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "İbrahim Bey bizim gözümüzün nuru. Şanlıurfa'nın tacı, Türkiye'nin sanatçısı. İbrahim Bey'in olduğu yerde birlik olur, beraberlik olur, güzellik olur, sanat olur, Güneydoğululuk olur, Türkiyelilik olur. Biz Mersin'de hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Buradaki gençlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en güzel işleri hep beraber yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Mersin'de çok güzel bir miting yaptı, Mersin'e bir kez daha çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tatlıses 'havaalanı', Bakan Nebati ise 'Mavi mavi' şarkısını istedi

İbrahim Tatlıses'in, "Mersin'e havaalanı lazım" demesinin ardından Bakan Nebati ise "Mavi mavi şarkısını benim için söylerse söz veririm" dedi. Bunun üzerine Tatlıses'in şarkıyı söylemesinin ardından söz alan Nebati, "İbrahim bey, biz bu hafta test uçuşunu yaptık, Çukurova Bölgesel Havaalanı'na. Bir daha buraya konsere geldiğinizde bölgesel havaalanına inip geleceksiniz" ifadelerini kullandı.

Güray Gürdal



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