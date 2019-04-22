İbrahim Tatlıses: 'Allah kimseyi mağarada büyütmesin inşallah'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3A sınıfı öğrencilerinin yazdığı hikayelerden oluşan “Arılar Ülkesi 2” adlı kitabın tanıtımı, Oasis AVM içerisindeki Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğine öğrencilerden Asel Yavuz'un “Yardımsever Dedem” adlı hikaye ile kitaba taşıdığı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. Ünlü sanatçıya öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda öğretmenler ve velilerin konuşmalarının ardından öğrenciler “Masal Diyarı” adlı gösteri sundular. Ardından öğrencilere sertifika verildi. Masal Akkın adlı öğrencinin sertifikasını İbrahim Tatlıses verdi.

3A sınıfı öğretmeni Mahire Demirsoy, proje ile ilgili, “Amacımız edebi hikayeler yazabilecek çocuklar yetiştirmek. Buradaki bütün hikayeleri kendileri yazdılar. Resimlerini kendileri çizdiler. Bu kitaptan elde edilecek geliri Urfa'daki köy okuluna bağışlayacağız. Daha sonra o okulla kendi okulumuz arasında bir gönül köprüsü kurmayı düşünüyoruz. Oraya kendilerini ziyarete gideceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Göbeklitepe yılı. Onun bir kültür gezisi de olacak. Daha sonra onları misafir edeceğiz” dedi.

Etkinlikte İbrahim Tatlıses'i konu alan hikayeyi yazan Asel Yavuz, okul adına Tatlıses'e bir teşekkür plaketi sundu. Burada bir konuşma yapan İbrahim Tatlıses, “Asel benim manevi torunum. Ben çocukların oynadığı hikayeye bir yönetmen gözüyle baktım. 5-6 oyun oynadılar, hepsi ezber. Annelerine babalarına teşekkür ediyorum, çünkü ezber çok zordur. Ben telefonumu bilmem, araba plakamı bilmem. Ama çocuklar çok da güzel oynadılar. Hele oyundaki Mevlana beni ağlattı. Bu projeye beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çocuklarımız çok zeki ve çok akıllı. Zamane çocukları enteresan, bilmediğimiz şeyleri öğretiyorlar” diye konuştu.

"Oxford vardı da biz mi okumadık?"

Çocukken okula gitmediğini anlatan Tatlıses, “Benim öğretmenim, benim okulum olmadı. Mektebe gitmedim. Bilmiyorum öyle şeyler. Oxford vardı da biz mi okumadık? Ama şimdi her köyümüzde okul var. Çok iyi bir ülkede yaşıyorsunuz. Bayrağınızı, memleketinizi, dininizi, imanınızı sevin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı sevin. Mahalle çocuklarınızı sevin, dövmeyin ama. Dövmek yok. Benim öğretmenim, okulum olmadı, ‘En iyisi Urfa'ya bir okul yaptırayım' dedim. Keşke imkanım olsa bir tane daha yaptırsam, bir tane daha yaptırsam. Hani Cem Yılmaz ‘Eğitim şart' diyor ya. Hakikaten eğitim şart. Hele hele dil. Aranızda İngilizce bilen var mı?” şeklinde konuştu.

"ALLAH KİMSEYİ MAĞARADA BÜYÜTMESİN İNŞALLAH"

"Mağaralar kışın sıcak olur, yazın serin olur. Allah kimseyi mağarada büyütmesin inşallah. Şimdiki çocukların şansı çok güzel. Annenizi babanızı sevin, küçüklerinizi sevin, büyüklerinizi sayın” dedi.

Program sonunda öğrenciler ve vatandaşlar İbrahim Tatlıses'le fotoğraf çektirdi.