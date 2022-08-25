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İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu ile ilgili olarak hastaneden yazılı açıklamada bulunuldu.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastaneden yapılan açıklamada, “Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonra Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hastane başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: ‘İbrahim Tatlıses'in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı. Genel tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir” denildi.

Aykut Kurt - Hamdi Yörür

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