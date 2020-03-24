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Ibrahimovic, Stockholm'de görüldü

Ibrahimovic, Stockholm'de görüldü
Ibrahimovic, Stockholm'de görüldü

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılarak İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken görüntülendi.

İtalya'da etkisini arttıran koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e dönen Serie A ekiplerinden Milan'ın 38 yaşındaki futbolcusu Ibrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi. Yıldız, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ibrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını ve başarılı oyuncunun kendisine Stockholm futbol takımlarından AIK Solna'nın eski Sırp futbolcusu Danial Majstorovic ile sahip olduğu adada kaldığını söylediğini ifade ett


Metin Altınışık

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