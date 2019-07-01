Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketine para cezası geldi. İsveç Oyun Müfettişliği, yıldız futbolcunun bahis şirketi Bethard'a 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) ceza verdi. Bahis şirketinin bu yılın mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında 36 yaşındaki futbolcunun şirketin yüzde 70 ortağı olduğu açıklanmıştı. Oyun müfettişliği yetkilisi Katarina Abrahamsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceza bedeli şirketin cirosunun yüzde 10'u kadardır. Fakat ikinci sefer yapıldığı takdirde şirketin lisansı iptal edilir. Yaşı 18'in altındaki çocukların korunmaya ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak 18 yaşın altında olanlarda kumar büyük tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Metin Altınışık