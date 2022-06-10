İBS Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı 'İçimizdeki Çocuk' temasıyla başladı

İBS 2022 Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. 12 Haziran tarihine kadar sürecek olan fuarda, anneler ve çocuklar oyun alanları ile çeşitli etkinliklerde vakit geçiriyor. Fuar, bu yıl ''İçimizdeki Çocuk'' temasıyla düzenleniyor. Alanında başarılı isimleri bir araya getiren fuarda, dizi ve tiyatro oyuncuları da ağırlandı. Fuarda eğlenceli atölye çalışmaları, yarışmalar, şovlar, fotoğraf alanları, konserlerin yanı sıra; seksek, halka oyunları, atlı karınca gibi nostaljik oyunlarla anne babalar çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi.

Hamileler, bebek ve çocuklar için yeni ürünler fuarda görücüye çıkarken, bir taraftan da ebeveynler İBS Talks söyleşisinde alanında başarılı isimlerden tavsiye ve öneri alma fırsatı buldu. Ünlü anneler, girişimci anneler, alanında uzman doktorlar, İBS Sohbet Buluşmalarında üç gün boyunca ailelerle bir araya gelecek. IBS Talks bu yıl da tiyatro ve dizi oyuncuları arasından Akasya Asıltürkmen, Ceyda Düvenci, Cevahir Turan, Müge Boz, Diyetisyen Dilara Koçak, Psikolog Nurdan Büyükak, Çocuk Diş Hekimi Ahmet Coşkun, Diyetisyen Selahattin Dönmez, Gazeteci Ömür Kurt, Haber Programı Sunucusu Didar Üstün, çocuk kitabı yazarı Hande Ertem Ergün gibi önemli isimlere yer verecek.

Fuarın bu sene gerçekleştirdiği yeni uygulaması 'All4baby'i de ziyaretçileriyle buluşacak. Uygulama, annelerin hamilelik sürecinde onların yanında olacak bir yardımcı olarak tasarlandı. Ayrıca fuarda anne, bebek, çocuk markalarının yeni ürünleri ve hizmetleri de sergileniyor.

Boyut Group Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Fida, "Pandemiden dolayı fuarımızı yapamıyorduk, artık hasret bitti. Ailelerimiz fuarı çok özlemiş. Bu sene fuarımızın dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Biz çocuklar ve aileleri için özel oyun alanları, yarışmalar ve etkinlikler hazırladık. Katılımcılar yarışmalarda hediye kazanma imkanı da bulacak. 100'e yakın markamız fuarda yer alıyor" dedi.

Çocuk kitabı yazarı Hande Ertem Ergün ise "Fuarımız çok keyifli, çok eğleniyoruz. Çocuklarla bu fuarda buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Yiyeceklerle arası iyi olmayan çocuklara komik hikayelerim bulunuyor. Sağlıklı yiyecekler ve beslenme konularında etkinlikler yapıyoruz. Burada çocuklarla kitap okuma etkinliği de yapıyoruz. Çocuklar beni çok mutlu ediyor, hepsi çok tatlı" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için dondurulmuş meyvelerden sağlıklı dondurma yapılmasıyla ilgili bilgi veren firma sahibi Kerem Sezer, "Dondurma makinesi sayesinde, dondurulmuş meyveleri krema halini getirerek daha sağlıklı bir yiyecek haline getiriyoruz. Çocuklara meyvelerden yapılmış sağlıklı bir dondurma yapıyoruz. Çocuklar yaptığımız dondurmaları da seviyor" dedi.

Pandemiden sonra çocuk ve annelerle buluşmanın çok güzel olduğunu vurgulayan firma yetkilisi Görkem Kantoğlu, “Fuarda hobi grubumuzla yer alıyoruz. Hobi grubumuz çocuklara uygun, kokusuz ve öncesinde hazırlık gerektirmeyen grubumuz. Çocukların hayal dünyası sınırsız. Burada çocuklar gelip boyalarla resim çiziyorlar” diye konuştu.