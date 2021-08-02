İç Anadolu Bölgesi'nin doğa harikası Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla hayran bıraktı

Anadolu'nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajı, yasaklara rağmen de halkın tercihleri arasında ön sırada yer alıyor. Savcılı Plajı İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı halde tutuluyor. Şantiye alanı olması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen plajda Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor.

Bölgede yapılan projede; "Mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark" gibi bölümler yer alıyor. Hayata geçirilecek destek projesi ile birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlanacağı düşünülüyor.

Vahit Aldı- Enderhan Öz