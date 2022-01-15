İç hat uçuşlarında yeni karar, PCR testi zorunluluğu kalktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında iç hat uçuşlarında check-in işlemleri için HES kodunda aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu. Uygulamaya ilişkin yeni bir karar alındı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin paylaşımda Ekşi, “Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ferhat Yasak

