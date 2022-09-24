Icardi siftah yaptı, Aslan kükredi!

Milli maçlara verilen arada Galatasaray ile İstanbulspor, Nef Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk; Okan Kocuk, Sacha Boey, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Özgür Baran Aksaka, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Patrick van Aanholt ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ile 1-0 öne geçti. İstanbulspor daha sonra 30. dakikada Adi Mehremic'in kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Sarı-kırmızılılar 64. dakikada Beknaz'a ceza sahası içinde yapılan faul sonrasında penaltı kazandı. 65. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hazırlık maçından önemli satır başları

Mauro Icardi ilk golünü kaydetti

Juan Mata ilk kez forma giydi

Okan Buruk'tan gençlere görev

Mücadeleyi 20 bin 793 seyirci takip etti

Oğuzhan Ort - Samet Yalçın





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