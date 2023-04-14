Icardi şov yaptı! Galatasaray'dan Kayserispor'a gol yağmuru

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Rashica'nın pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

18. dakikada Kerem'in uzun pasında Kayserispor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

24. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Rashica sağ çaprazdan ceza sahasına girerek topu ağlara gönderdi. 2-0

29. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Mertens'in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Icardi'nin ortaya çevirdiği topu Kerem kontrol etti. Kerem'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

39. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahası içinde Kerem'e yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı olarak değerlendirdi.

42. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kapattığı köşeden filelere gitti. 3-0

45+6. dakikada Hosseini'nin Torreira'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz VAR'da izleyip, penaltı olarak değerlendirdi ve Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi.

45+12. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Bilal çıkardı. Kaleciden dönen topu takip eden Icardi'nin tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

49. dakikada Rashica'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

59. dakikada ceza yayı önünden Kerem'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

71. dakikada Oliveria'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Zaniolo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0

78. dakikada sağ çaprazdan Dubois'in ortasında arka direkte Mata kale önündeki Gomis'e indirdi. Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil

Galatasaray: Muslera, Boey (Dubois dk. 75), Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira (Mata dk. 72), Rashica (Zaniolo dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 72), Mertens (Gomis dk. 65), Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah (İlhan Parlak dk. 67), Emrah Başsan (Arif Kocaman dk. 46), Cardoso (Ackah dk. 46), Mane (Ramazan Civelek dk. 73), Thiam (Attamah dk. 67)

Yedekler: Cenk Gönen, Gavranovic, Berat Keskin, Ethem Balcı, Ahmet Malatyalı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Icardi (dk. 18, 42 pen. ve 45+12 pen.), Rashica (dk. 24), Kerem Aktürkoğlu (dk. 59), Zaniolo (dk. 71) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Hosseini (dk. 45+10) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mertens, Adekugbe (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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