İçerde unuttuğu anahtar sonu oldu

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adacık Mahallesi İslamoğlu Ekmek Fırını karşısında bugün sabah saat 09.30 sularında Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan E.A. (54) yönetimindeki 28 AAB 024 plakalı araç, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki ekmek fırınında çalışan Kazım Altop'tan evin anahtarını alıp yoldan karşıya geçmeye çalışan Hanife Altop'a (37) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hanife Altop ambulans ile önce Vakfıkebir Devlet hastanesi'ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Özcan

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