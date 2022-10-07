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İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı

İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı
İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı

Nevşehir’de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı. Toplam 3 araca çarpan ambulans, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaparak durdu.

İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı - Tıkla İzle

Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı. Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Asım Çapacı

 

 

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