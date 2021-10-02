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İçinde hasta bulunan ambulansa otomobil çarptı

İçinde hasta bulunan ambulansa otomobil çarptı
İçinde hasta bulunan ambulansa otomobil çarptı

Eskişehir çevreyolunda içerisinde hasta bulunan bir ambulans ve otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ambulansın şoförü, öndeki aracın yavaşlaması üzerine ani fren yaptı. Ambulansın arkasında seyir halinde olan Engin Ü. idaresindeki 26 TD 854 plakalı araç, sürücünün fren yapmasına rağmen duramayarak ambulansa çarptı. Ambulansın içerisinde hasta bulunduğu öğrenilirken, hasta kaza yerine gelen başka bir ambulansa nakledildi.
Kaza nedeniyle ambulansta ve araçta maddi hasar meydana gelirken, çevreyolunda bir şeridin kapanması sonucu trafik yoğunluğu oluştu.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

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