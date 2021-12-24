İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı
İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu, 2 kişi yaralandı.

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza; Mesudiye ile Yeni Mahalleleri birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Havva Alper(36) yönetimindeki 16 KCJ 07 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına takla atarak uçtu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Vildan Memiş(38) yaralandı. Yaralılar araçtan dereye atlayıp, seviyesi yükselen derenin içinden zorlukla yola çıktılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dere yatağına düşerek hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.





Salih Bilal Aslan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.