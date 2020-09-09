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'İçinde Zenginlik Var' kitabını okuyan kazanıyor

'İçinde Zenginlik Var' kitabını okuyan kazanıyor
'İçinde Zenginlik Var' kitabını okuyan kazanıyor

Ardıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kocaardıç, kişisel gelişim kategorisinde yer alan ve girişimciler için adeta bir rehber kitap özelliği taşıyan kitabı “İçinde Zenginlik Var” ile bir ilki gerçekleştiriyor. Kitabını satın alan okuyucularına bir sürpriz yapıyor ve instagram hesabından 300 kişiye altın gönderiyor.

Farklı, yenilikçi ve faydalı olan ne varsa insanlara sunma parolasıyla hareket eden Murat Kocaardıç, girişimcilik yönünde attığı adımlar ile de adından söz ettirmeye başladı. Basılan kitabıyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Kocaardıç “Böyle bir zamanda basılan bir kitabın bu denli ilgi görmesi beni fazlasıyla mutlu etti. Kitabımla ilgili çok olumlu yorumların yanında bizzat bu konuda konuşmak için arayanlar da oluyor. Elimden geldiğince okurlarımın sorularına yanıt vermeye gayret ediyorum. İçinde Zenginlik Var'ın 10 binlik ilk baskısı ilk haftadan bitince 2. Baskı için çalışmalara başladık. Yeni baskının da önümüzdeki günlerde raflarda olmasını bekliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Gaziantepli iş adamı Kocaardıç, Gold Yayınları'nın kurucu ortağı olarak yayıncılık endüstrisine de adım attıktan sonra, sanat ve dijital dünyada farklı alanlara yönelik de yatırımlar yapmaya başladı. Murat Kocaardıç film, müzik ve dijital dünya ile ilgili farklı alanlarda yaptığı yatırımlarla pek yakında yüksek ses getirmeye hazırlanıyor.

Ardıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kocaardıç'ı kitabı “İçinde Zenginlik Var”ı okuyan 300 kişi altın kazanıyor. Yapmanız gereken Murat Kocaardıç'ı Instagram hesabından takip ederek kitabından bir bölümüne kendi hesabınızı kalemle yazdıktan sonra bunun resmini çekip Murat Kocaardıç'ı da etiketleyerek hikâyenizde paylaşmak.

Murat Kocaardıç'ın Instagram hesabı:

https://www.instagram.com/muratkocaardic/ 

 

 

 

 


  

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