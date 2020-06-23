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İçişleri açıkladı! 'Etkisiz hale getirilen teröristler gri listede'

İçişleri açıkladı! 'Etkisiz hale getirilen teröristler gri listede'
İçişleri açıkladı! 'Etkisiz hale getirilen teröristler gri listede'

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin gri listede yer aldığını açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 20 Haziran Cumartesi günü, Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer aldığı tespit edilmiştir. Gri Liste'de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep  Yaşar ve Çe

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