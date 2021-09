İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '98 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketinde 4 bini aşkın personelin görev aldığını belirten Çataklı, “Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. Her iki ilimizde toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Rize'de kaybolan 2 vatandaşımızın arama çalışmaları halen devam etmektedir. Her iki ilde toplam 367 konut, 528 iş yeri ve 411 araçta hasar meydana gelmiş ve bu zararlar karşılanmıştır.

Acil ihtiyaçların karşılanması için; AFAD tarafından bölgeye 45,6 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından toplam 22 milyon TL ödenek gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde, çalışmalar ilgili tüm birimler tarafından sürdürülmüştür”

Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan Çataklı, “Sel afetlerinin hemen ardından, 28 Temmuz'dan itibaren Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Karabük, Denizli, Osmaniye, Mersin, Adana, Kilis ve Hatay illerimizde orman yangınları çıkmış, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz, itfaiye ekipleri, İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleriyle başta olmak üzere ülkemizin her köşesinden 27 bin 900 personel ve aralarında 16 uçak, 64 helikopter, 11 İHA, 69 TOMA'nın da bulunduğu 5 bin 467 araçla yangınlara müdahale edilmiştir. Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde, çalışmalar ilgili tüm birimler tarafından sürdürülmüştür. Yangınlar neticesinde bin 775 bina, 2 bin 704 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. AFAD tarafından hak sahibi olan vatandaşlarımıza konut yapılacaktır. Konut, iş yeri ve araçlarda meydana gelen zararların tespiti ve ödemesi büyük oranda tamamlanmıştır. Bölgeye acil ihtiyaçların karşılanması için; AFAD tarafından 18 milyon 400 bin, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından toplam 80 milyon 300 bin TL ödenek gönderilmiştir” diye konuştu.

“Kastamonu-Bartın ve Sinop'ta sel afetiyle karşı karşıya kaldık”

Kastamonu-Bartın ve Sinop'taki sel felaketleri nedeniyle 82 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Çataklı, “Gerçek anlamda bir küçük kıyamet olarak nitelendirebileceğimiz bu afet neticesinde 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta, biri de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımız da halen kayıptır. Arama çalışmaları her iki ilimizde şu anda 605 personel, 1 sahil güvenlik gemisi, jandarma emniyet ve sahil güvenlikten toplam 9 bot, bir uçak, bir JİKU ve yine bu üç kurumdan toplam 12 helikopter ile devam etmektedir. Afetin ilk anından itibaren bin 345 kişi helikopterlerle, 501 kişi de kurtarma botlarıyla tahliye edilmiştir. Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimizde meydana gelen sel afeti sonuncunda tüm çalışmalarda kamu ve STK'larla birlikte toplam 11 bin 338 personel, 2 bin 862 araç ve iş makinesi görev yapmıştır. Her 3 ilimizde Kızılay koordinesinde beslenme çalışmaları eksiksiz yürütülmüştür. Toplam 928 bin 796 öğün sıcak yemek verilmiştir” dedi.

“Çalışmalara devam edilmektedir”

Sel felaketinin ardından gerekli çalışmaların devam ettiğini aktaran Çataklı, "Üç ilimizde de AFAD ve SYDV tarafından araç, iş yeri ve konut için doğrudan nakdi yarım olarak ve Tarım Orman Bakanlığımızın yardımlarıyla birlikte 8 bin 236 aileye toplam 106 milyon 435 bin 921 TL nakdi ödeme yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı, AFAD, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu afet için bölgeye aktarılan toplam ödenek miktarı 287 milyon 283 bin 580 TL olup, bunun 246.5 milyonluk kısmı nakdi yardım ve altyapılar için ilk elde harcanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir” şeklinde konuştu.

“Bu yıl 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır”

Ülkede 2021 yılından itibaren 40 binden Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Çataklı, “Ülkemizde 2018 yılında 268 bin; 2019 yılında 454 bin; 2020 yılında salgından kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen 122 bin, yani pandemiye rağmen geçen yıl göçü engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşulların 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır”

“Düzensiz göçmen sayısında, geçmiş yıllara oranla bir artış söz konusu değildir”

Şu an için büyük bir göç akımının söz konusu olmadığının altını çizen Çataklı, “Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmen sayısında, geçmiş yıllara oranla farklı bir artış, son olaylara bağlı anormal bir yükseliş, ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir. 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375; bu yıl da, yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir. Dolayısıyla yeni ve anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir. Bununla birlikte Afganistan'da yaşanan gelişmeler ve siyasi istikrarsızlığın göç hareketliliğini tetikleme ihtimalinin farkında olarak bakanlığımız birimlerince gelişmeler yakınen takip edilmektedir. Sınırlarımızda görevli arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadırlar. Bu kapsamda düzensiz göçün önlenmesi için her türlü tedbir de duraksanmadan alınmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellenmiştir”

Ağustos ayı içerisinde sözde 7 üst düzey teröristin yakalandığının bilgisini veren Çataklı, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir. Ayrıca 2021 yılı ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellenmiştir” dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da bilgi veren Çataklı, şöyle konuştu:

“Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; geçen aya göre yüzde 94 artışla 5 ton 165 kg esrar; bin 109 kg skunk, geçen aya göre yüzde 60 artışla bin 555 kg eroin; 79 kg kokain, 106 kg sentetik kannabinoid (bonzai) 154 kg metamfetamin, yine geçen aya göre yüzde 166 artışla 834 bin adet ekstasy; 93 bin adet captagon, geçen aya göre 6 kat artışla 647 bin adet sentetik ecza ve 7 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir.”

Ali Nargüner - Yunus Özkan