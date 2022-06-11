İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da meydana gelen sağanak yağış sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle Çankaya ilçesindeki yağışların etkili olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bugün öğleden sonra özellikle saat 14.30'dan itibaren Ankara'da yoğun yağışlar ve fırtına etkili oldu. Özellikle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerimizde yoğun ihbarlar da geldi. Özellikle Çankaya ilçemizde metrekareye 28 kilogram yağış düştü saat 14.30'dan sonra” dedi.

“Hastanelere müracaat etmiş hafif 3 yaralı var”

Vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'ne (SAKOM) herhangi bir yaralı haberi gelmediğini söyledi. Çataklı, CMAS'ın (Commercial Mobile Alert System) Kırıkkale'de de uygulandığını anlatarak, “40 yerleşim yerinde, Ankara ve çevresinde yağışlar etkili oldu. SAKOM'a ulaşan bir yaralı haberi yok ancak SAKOM kayıtlarına eğer ambulanslar ile taşınırsa başlangıçta bilgi giriliyor. Kendi imkanlarıyla veya başka şekilde hastanelere müracaat etmiş hafif 3 yaralı da var. Ama hayati tehlikeleri yok. Trabzon'da 2 Haziran'da bir tatbikat yapmıştık. Orada da bütün operatörler üzerinden CMAS sistemiyle bir uyarı mesajı gönderme uygulamasını denemiştik. Bugün Ankara'da etkili olan yağışlar sonrasında bu sistemi yağışların Ankara'dan sonra da devam edeceği istikamet olan Kırıkkale ilimizde denedik, uyguladık. Bütün operatörler üzerinden vatandaşlarımıza sesli bir uyarı mesajını sistem üzerinden gönderdik” ifadelerini kullandı.

“Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ahmet Furkan Gülap - İbrahim Çakmak - Huzeyfe Tarık Yaman

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