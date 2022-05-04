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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Utanmadıysan insanlık adına ben utandım”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Utanmadıysan insanlık adına ben utandım”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Utanmadıysan insanlık adına ben utandım”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinan Oğan’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarına ilişkin, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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