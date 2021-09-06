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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan göçmen açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan göçmen açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır"

 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "71'i Kastamonu'da 10'u Sinop'ta, 1'i de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir."

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapılmıştır”

"Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir.”

“Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.”

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