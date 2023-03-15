İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 18 yaşından küçüklerin seçim materyali dağıtmasına izin vermeyeceğiz'

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri katıldı.

"Güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir”

Toplantının başkanlığını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hepimizin gözleri önünde yaşadığımız gelişmelerden, yapılan değerlendirmelerde, açıklamaları biliyoruz ki Türkiye Yeni Yüzyıla girerken çok önemli bir seçim sürecine giriyor. Bu seçim yine anlıyoruz ki ülkemiz kadar uluslararası toplum tarafından da çok yakından takip ediliyor. Adeta sonuçları bizim kadar onların da yakın ilgisi ve takibi altında olacak bir seçime giriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak hamdolsun bugüne kadar bütün seçimlerde alnımızın akıyla görev yaptık. İçişleri Bakanlığı olarak bizim buradaki pozisyonumuz son derece açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızda değildir. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir” ifadelerini kullandı.

"Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali afişleri dağıtmasına izin vermeyeceğiz"

Seçim döneminde alınacak olan güvenlik önlemlerinden bahseden İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Biz seçim güvenliğini her zaman üç noktada ele alırız. Birincisi seçim öncesi kampanya ve propaganda dönemi güvenliği, ikincisi seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü ise seçimden sonrası dediğimiz oyların sayımı, sonuçların tutanakların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulaların ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi güvenliğidir. Oy verme gününden önceki tedbirlerimiz için de miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar programları gibi programlardaki hassasiyetlerimizi dikkate alacağız. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada, terör örgütü propagandasının veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz sürekli görevleri başında olacaktır. O kadar önemli bir seçimde esas olan bizim için özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Bir başka konumuz kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz kullanacağız. Alınan tedbirleri dışardan izleyecek kontrol edecek birimleri mutlaka oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Seçim günü 601 bin 251 personel görevi başında olacaktır"

Seçim sürecinde kolluk birimlerinde görevli bütün personelin bu seçimde de izinlerinin zorunlu haller dışında kaldırılacağını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, uçak, dron gibi bütün hava unsurlarımız, gemi, botlarımız ve muharebe araçlarımız da yine hazır bulunacaklardır. Jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre bir şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlilerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse muhtemel provakatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında olacaklardır. Özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personelimize mutlaka hizmet içi eğitim vereceğiz. Özellikle seçim günü üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz çok önemli konulardan biridir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Seçimi tek kelimeyle ifade etmek gerekirse seçim hukuk demektir ve herhangi bir eksikliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Dolayısıyla biz merkezden Yüksek Seçim Kuruluyla sürekli istişarede olacağız. Yüksek Seçim Kurulundan gelen bütün genelgeleri, bütün tebliğleri teker teker sizleri aktaracağız. Açıkça ve samimiyetle ifade etmek isterim ki seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan birisidir. Gerek vatandaşlarımız, gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratik vardır. Geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyorum. Kalanlara rabbim güç kuvvet versin. 6 il olarak toplandık, tecrübeli bir ekip daha önce de defalarca seçim tecrübesi, yaşamış bir ekibiz. Allah'ın izni ile demokrasinin olmazsa olması seçim için her turlu önlemi alacağımızı taahhüt ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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