İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düştü'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45'i ölü, 2'si sağdır."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mayıs ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapılmıştır" dedi.