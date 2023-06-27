İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "Türkiye artık özgürlüğü, eğitimi, güvenliği konuşmalı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kordonboyu Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa ayrıca, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 27'nci Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez ilçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Türkiye'nin artık özgürlüğü, eğitimi ve güvenliği konuşması gerektiğini söyledi. Ülkenin artık gerginlikten, kavgadan ve polemikten uzak durup işi, aşı, sağlığı ve eğitimi konuşması, artık normalleşmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Biz bu ülkeyi seviyoruz. Büyük badireler atlattık.15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi geride kaldı. MİT krizi, 17-25 Aralık krizi, pandemi, deprem, darbe girişimleri hepsi geride kaldı. Artık özgüvenle yolumuza devam etmeliyiz. Artık Türkiye Yüzyılı'nı çok daha büyük bir vizyonla, iddiayla hayata geçirmek için gece gündüz çalışmalıyız. Normal olmayan, toplumu geren her türlü söylemden, eylemden hepimizin uzak durması gerekir” dedi.

Bakan Yardımcısı Turan, güvenlik ile özgürlüğün birbirinden bağımsız iki kural olmadığını, bunların birbirini tamamlayan, dengeleyen, asla vazgeçilemez iki kural olduğunu belirterek, "Birinin diğerinin önüne geçmesine izin verilmemelidir. Sürekli güvenlik dediğinizde güvenlik olmaz. Aksine devleti bireyden soyutlamış oluruz. Oysa devlet bireyin emrindedir, hizmetindedir. Bir yandan Avrupa Parlamentosu'nda bir milletvekili Türkiye için FETÖ'ye yönelik ithamlar yapıyor. Diğer taraftan Reuters, 'Aslında ispat edemedik ama' diye başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine olmayacak iftiralar atıyor. Bunların adı çağdaş, kendisi gerici. Bunların adı demokrat, kendileri baskıcı. Bunların adı özgürlükçü, zihinleri darbeci, terörist sevici. Ama bunlar ne derse desin, ne yaparsa yapsın biz bu sözde müttefiklere, sözde dostlara rağmen 85 milyon omuz omuza yürümeye, terör başta olmak üzere tüm sorunlarımızı aşmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Herkesin Kurban Bayramını kutlayan Turan, “Sağlık, afiyet içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum. Tatile gidecekseniz, bayramlaşmak için yakınlarınıza gideceksiniz. Çok acı haberler alıyoruz, ne olur uykusuz, yorgun yola çıkmayın. Ne olur hızlı gitmeyin. Ne olur emniyet kemeri olmadan yolculuk yapmayın. Bayramımız bayram olsun. Cenaze günü olmasın” şeklinde konuştu.

Ercan Özçetin



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