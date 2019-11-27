İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! 'Dağda 500 kadar PKK'lı kaldı'

Jandarma Genel Komutanlığınca terör, istihbarat, emniyet ve asayiş olaylarına yönelik 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında 3 gün sürecek toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile il komutanları ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli katıldı. Toplantıda 2019 yılı değerlendirilirken, 2020 yılında icra edilmesi planlanan çalışmalara yönelik yol haritası da belirlendi.

Toplantının açılışında konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, “Terörle mücadele karşısında zor ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Mevcut huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de Jandarma Genel Komutanlığı üstlendiği bütün görevlileri azim ve kararlılığıyla yerine getirecek. Her ne pahasına olursa olsun mevcut yasaların verdiği sorumluluk ve yetkiyle ‘ara, bul ve yok et' şeklindeki mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kışın bütün terör örgütlerine karşı Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, tüm komuta kadememiz olarak bütün birimlerimizle yükleneceğiz” diye konuştu.

"Arnavutluk'a geçmiş olsun"

İçişleri Bakanı Soylu ise, Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, "AFAD, UMKE ile Kızılay gitti ve Türkiye olarak elimizden geldiğince Arnavutluk halkının acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Ekipler büyük bir gayretle enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"PKK'ya müzahir partinin genel başkanı çıkmış bizim için ileri geri konuşmuş"

Bakan Soylu, Türkiye'nin jandarmalığın da, polisliğin de, insan olmanın da, büyük devlet olmanın da, millet olmanın da kitabını yazdığını belirterek, "Sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yok. Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları, Cemil Bayık'ı, Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler" diye konuştu.

Bakan Soylu, HDP'nin bugüne kadar istismar etmediği alan kalmadığını, Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu'da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiklerini, şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini istismar ettiklerini belirterek, "Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotoğraflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar? Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil'den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar. Bir tanesinin bile evladının acısını hissetmediler. Kendilerine yakın medya bunu nasıl haberleştiriyor biliyor musunuz? 'Diyarbakır il binası ablukada' diyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Taksim'de düzenlenen eylemde polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin ise, "Koskoca bir yalandır ve ayıptır. Artık bu istismardan bir vazgeçin. Basın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT'li polise saldırdı. Sadece hafif bir gaz sıktı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı" dedi.

"94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplamda 286 yıl ceza aldı"

Terörle iltisaklı belediyelere 2016'da görevlendirme yapıldığında da ortalığın ayağa kaldırıldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplamda 286 yıl ceza aldı. 19'u tutuklandı, 59'u tutuksuz yargılanıyor, 8'i hakkında da yakalama kararı çıktı. Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin Kandil'in açık talimatı, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?"

"PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır"

Soylu, terörle mücadele politikasına değinerek, "Bize kurşun sıkanın ümüğünü sıkarken, okul önlerinden çocuk kaçırıp terörist yapan, sınırın ötesinden küçücük çocukların okuduğu okullara, insanların evlerine havan mermisi atan teröristin ümüğünü sıkarken kimseden izin almak zorunda değiliz. Artık 'teröriste terörist' diyen, teröriste ekmek verene de, destek verene de cevap veren, müdahale eden bir devlet var. İşte sizler, bu ülkenin jandarma teşkilatısınız. Net bir şey söyleyeyim, bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en iyi, en güçlü jandarmalarsınız. Çıtayı en yükseğe çıkarmış jandarmalarsınız. Teknolojik kapasitenizle, beşeri kapasitenizle, operasyonel tecrübenizle en iyiler sizlersiniz. PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır" dedi.

"233 terörist adalete ailesinin iknasıyla teslim oldu"

PKK'nın yılda 5 bin 500'ün üzerinde dağlara terörist götürdüğü yılları hatırlatan Soylu, "Belediyelerinden, kurmuş oldukları derneklerinden, sözde radyolarından yaptıkları çağrılarla ve sözde gazetedeki makaleleri ile annelerinden çocukları koparıyorlardı. 2019 yılı için rakam 111. Üç yılda 600'e yakın terörist ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte geldiler adalete teslim oldular. Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem. Üzerinde iyice düşünülmüş, titiz çalışılmış ve PKK'yı psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. Geçen yıl sayı 165 idi, bu yıl dağlardan 233 terörist adalete teslim oldu” diye konuştu.

Bakan Soylu, "500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. 2020 yılı için bütün hazırlık, imkan ve kabiliyetlerimizle, kapasitemizle bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik alan bırakmayacağız" dedi.

İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü

