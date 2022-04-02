İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da emniyet mensuplarıyla ilk sahurunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayındaki ilk sahurunu, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan emniyet mensuplarıyla yaptı.

Sahur yemeğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet mensupları katıldı. Sahur yemeğinin ardından emniyet mensuplarına ilişkin yapılan yönetmelik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “ Öncelikle İslam aleminin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum. Emniyet mensuplarımız ile ilgili bir yönetmelik çalışması yapıldı. Bu yönetmelikteki temel muradımız, terörün Doğu ve Güneydoğu'da azalmasıyla beraber emniyet mensuplarımızın şark görevinde 2 ve 3 yıllık düşmeler yapmaktı. Özellikle 2. şark görevlerinde sene olarak az olmasına rağmen 1 ve 2 yıllık inmeler söz konusuydu. Yine bunun yanı sıra çocukları son senelerde okuyan polis memurlarımız için uzatmalar ortaya koyduk. Polis memurunun 2. şarktan döndüğü zaman daha önce görev yaptığı vilayetine dönmesi söz konusu değildi. Şimdi artık şarka gitmeden önce görev yaptığı yere tekrardan dönebilecekler. Ayrıca 2 şarktan doğuyu 2'ye böldük, batıyı da 2'ye böldük. Bölmemizin sebebi de bir takım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Böylelikle emniyet mensuplarımızın şark görevini biraz daha avantajlı hale getirdik” ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkyılmaz

