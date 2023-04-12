İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizim için gitsin diyenler Kandil'i Ankara'ya ortak edecekler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin Türkiye'nin kaderini belirleyeceğini söyleyerek, tüm teşkilat mensuplarını her zamankinden çok azimli ve istekli bir şekilde çalışmaya davet etti. Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birçok ilke ve kazanıma imza attığını belirten Soylu, bu kazanımları yok etmek isteyenlerin her zamankinden daha çok saldırıda bulunduğunu ancak yine başarılı olamayacaklarını vurguladı.

“Son 10-12 yılda hep birlikte birçok imtihanla karşı karşıya kaldık”

14 Mayıs'taki seçimin son derece önemli olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye güç kaybettirmek isteyenlerin iş başında olduğunu belirterek, “14 Mayıs seçimlerine gidiyoruz hep birlikte. Bu 14 Mayıs seçiminde halkımız bir karar verecek. Çok çok sınanarak geliyoruz. Çok imtihandan geçiyoruz. Hep beraber birçok imtihanla karşı karşıya kaldık. Son 10-12 yılda hep birlikte birçok imtihanla karşı karşıya kaldık. Gezi olaylarına giderken faiz yüzde 3,5-4'tü. Türkiye'yi bir güvensizlik ortamına sokmaya çalışıyorlar. Ardından 17-25 Aralık oldu. Bir sınava karşı karşıya kalıyor. 17-25 Aralık'ta Türkiye'ye darbe yapmak istediler. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, demokrasiye darbe yapmak istediler. Ama fırsat bulamazlar. Orada da büyük bir sınamayla karşı karşıya kaldık, çökmedik. Hemen ardından Türkiye'nin bir bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu 6-8 Ekim olaylarında yakıp yıktılar. İnsanları öldürdüler, talimatlar verdiler. Bir bölgeyi huzursuz hale getirdiler, çökmedik. Çünkü 21'inci asrın başından itibaren 2002'de AK Parti iktidara geldiği andan itibaren bugün Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye'nin altyapısını güçlendirdi. Türkiye 15 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldı. Büyük bir sınamaydı. Yetmedi, ondan sonra döviz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da bizi çökertemeyenler ekonomik saldırılarla Türkiye'nin dışarıdan ekonomisini daraltmalarıyla karşı karşıya bırakmak istediler” dedi.

“Bizim için gitsin diyenler Kandil'i Ankara'ya ortak edecekler”

Tüm yıldırma ve çabalarına rağmen ayakta durmayı başardıklarını söyleyen Soylu, “Sadece bununla mı karşılaştık? Hayır. Hemen Hakkari'nin karşısına Hakurk'tan, Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar terör devleti kurmak istediler. Biz onlarla mücadele ederken onları etkisiz hale getirirken onlara taziye dilediler, başsağlığı dilediler. Böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bizim için gitsin diyenler, 20 yıl oldu diyenler bizim buradan nasıl çıktığımızı, Türkiye'nin buna nasıl direndiğini bir düşünsünler isterim. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda saat üç dörtten sonra insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Ticaret yoktu, ekonomi yoktu, hayvancılık yoktu, tarım yoktu, eğitim yoktu, doktor yoktu, sağlık yoktu, öğretmen yoktu. Tayyip Erdoğan'la beraber her geçen gün bir grafik yükseldi. 24 saat insanlar huzur içerisinde. Sağlık var, doktor var, hastane var. Hepsi var. Şimdi diyorlar ki, gitsinler. Biz gidelim de yerimize kimi getireceksiniz? Kandil'i Ankara'ya ortak edecekler. Türkiye'de seçim kampanyasına ilk önce Kandil başladı. Karşımızdakiler kazansın istiyorlar. Ne kadar çaba sarf ederlerse sarf etsinler, ne kadar gayret ortaya koyarlarsa koysunlar, ne kadar kimseyi bir araya getirirlerse getirsinler, kimi sırtlarında taşırlarsa kimi getireceklerse getirsinler; bu millet Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kazandıracak Kemal'e de ‘bay bay' diyecek. Erdoğan, bu ülkede bu ülkenin yarınlarına yönelik üretimin artmasını, insanlarımızın hayat standartlarının artmasını sağlayan ve Türkiye'nin bir fiskeyle yıkılmayacağını çok güçlü bir şekilde direnç ortaya koyabileceğini gösteren bir altyapı oluşturdu. Onun için Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da, 6-8 Ekim olaylarında, pandemide yıkılmadık ve ayakta durduk. Şimdi bize gitsin diyenler, yaklaşık dört yıldır İstanbul'u idare ediyorlar, Ankara'yı idare ediyorlar. Ne yaptılar? Türkiye'nin en büyük bütçelerine sahipler. Ne yaptılar? İstanbullu hemşehrilerimiz bunun hesabını elbette ki demokrasinin içerisinde sandıkta soracaklardır” diye konuştu.

“Cezaevlerini boşaltacaklar 15 Temmuz'da darbe yapanları, yurt dışına kaçanları alıp getirecekler”

İçişleri Bakanı Soylu, “Bize gitsin diyenler, daha dün açıkladılar. Kim açıkladı? İşte o terör örgütünün siyasi uzantılarının şu anda altılı masayı destekleyen cumhurbaşkanı adayını destekleyen partisi, onlarla beraber açıkladılar. Cumhurbaşkanı adayları kim? Tek adayları var. Şimdi bunlar ne diyorlar? Irak'taki ve Suriye'deki operasyonları sona erdireceğiz. Yani oradan Türkiye'ye tekrar terör getirecekler. Orada terör koridorunu kuracaklar. Ne yapacaklar? Başka, cezaevlerini boşaltacaklar. Kimleri? 15 Temmuz'da darbe yapanları, yurt dışına kaçanları alıp getirecekler Türkiye'ye. Kusura bakmayın siz darbenizi başaramadınız şimdi biz size milletin verdiği 14 Mayıs'taki oyla beraber yeniden bir ehliyet veriyoruz diyecekler. Bunu bu ülkede yapacaklar. Açık açık söylüyorlar. Bize gitsin diyenler, 20 yıl oldu diyenlere buradan bir şey sormak istiyorum. Suriye'nin kuzeyinde de, Irak'ın kuzeyinde de şurada Amerikan bayraklı askerler fink atıyorlar. Aynısını doğruyu Güneydoğu'da yaptırmak istiyorlar. 14 Mayıs akşamını söyleyeyim ben size. 14 Mayıs akşamı Allah nasip edecek. Şuna inanıyorum, Allah'ın izniyle kazanacağız güçlü şekilde kazanacağız. Cumhurbaşkanımızı balkona çıkmadan önce dünyanın liderleri arayacaklar. Tayyip reisle görüşebilir miyiz diye. Türkiye yepyeni bir yolculuk başlatacak. Bunun da imzası sizlerle olacak. Kim ne söylerse söylesin, ne ortaya koyarsa koysun, Allah'ınızı severseniz Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun” diye konuştu.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.