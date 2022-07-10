İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

Esenyurt'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışla beraber dere taşmış, birçok ev ve iş yerini su basmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gerek yürütülen çalışmaları yerinde takip edip incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara nakit para yardımı yapılacağını belirten Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı dinledik. Meselenin hikayesine de hep beraber tekrar bir değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen ne yapılabilir bu konuda bir çalışmada da yapılacak. Yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik. Evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta evleri su basanlara 5'er bin TL'lik, iş yerlerini su basanlara da 10 bin liralık hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamdolsun bir can kaybımız yok. Önemli olan o çünkü. Ama burada yapılması gereken işler var. Onlar da Büyükşehir Belediyesi ile değerlendirildi ve yakın bir zamanda o da yapılıp sona erecek. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler. Vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyette en azından maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar, destekler ortaya konulacak” dedi.

Hakan Polat - Şaban Tektaş - Mert Yıldırım



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