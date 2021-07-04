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İçişleri Bakanı Soylu GAMER'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu GAMER'i ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu GAMER'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis’te Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu GAMER’i ziyaret etti - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde Muş'tan helikopterle Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi'ne gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştiren Bakan Soylu, ardından TOKİ 4. Etap'ta bulunan GAMER'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

GAMER'de çalışan 6 kurum personeli ile gelen çağrılar üzerine sohbet eden Soylu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini belirtti. Soylu, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere ilden ayrıldı.

Vahit Olcay
 

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