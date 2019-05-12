İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ünyeliler iftar programına katıldı

Gaziosmanpaşa Ünyeliler Derneği tarafından özel bir düğün salonunda verilen iftar programına davetli olarak katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir ilgiyle karşılandı. Bakan Soylu tek tek masalara giderek vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. İftarın ardından konuşma yapan Bakan Soylu, program özelinde bütün annelerin gününü kutladı.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin selamlarını, muhabbetlerini ve Ramazan dileklerini getirdim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini dile getiren Bakan Soylu, “Size bir selamım var. Selamlar öncelikle üzerimde emanettir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin selamlarını, muhabbetlerini ve Ramazan dileklerini getirdim. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bizim Binali ağabeyimiz İstanbul için yepyeni bir heyecan, İstanbullu ile kucaklaşmak için adım atan ve hizmetleri ile İstanbullularla buluşmak için adım atan, kıymetli başkanımız Binali beyin de selamlarını, muhabbetlerini ve Ramazan dileklerini getirdim. Bir mübarek akşamdayız, vaktinizi çok almayacağım ve sadece sizinle yüz yüze gelmek ve bunu bize bir fırsat olarak önümüze koyan hem Gaziosmanpaşa Ünyeliler Dernek Başkanı Ali Kemal Beye, hem onun yönetimine, hem bu akşam bu güzel iftarda aynı sofranın etrafında birlikte olduğumuz Ünyeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yarım kalmış işimizi hep beraber tamamlayıp, İstanbul'a hizmetkar olacak yöneticilerle buluşturalım”

İstanbul için yeniden yepyeni bir heyecanın başladığına dikkat çeken Bakan Soylu, “Yarım kalmış bir işimiz var. Bunu tamamlayacak mıyız? Bu yarım kalmış işimizi hep beraber tamamlayalım hakikaten İstanbul'u İstanbul'a yakışır, İstanbul'a hizmetkar olacak yöneticilerle buluşturalım. Hem de önümüzdeki bu 5 yılda, önümüzdeki yıllarda 2023'te yepyeni bir heyecanla birlikte hem İstanbul'a, hem ülkemize, hem de etrafımızdaki coğrafyaya gücümüzü gösterelim. Bu vesileyle çok desteğinize ihtiyacımız var. Birebir çalışmanıza ihtiyacımız var. Allah bizi size mahcup etmesin. Duanızı bizim üzerimizden eksik etmesin inşallah. Ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından salonda bulunanlarla tek tek ilgilenerek, fotoğraf çektikten sonra salondan ayrıldı.

Vedat Bayraktar