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İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'ı Bakanlık makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus'ı bakanlık makamında kabul etti. Resmi karşılama töreni ile karşılanan Grapperhaus, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. İki Bakan, fotoğraf çekiminin ardından görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Ali Nargüner - Bayram Türüdü

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