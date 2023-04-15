İçişleri Bakanı Soylu, İhlas Holding binasına Togg ile geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladığı yayına katıldı. İhlas Holding binasına Togg ile gelen Süleyman Soylu, yayında yerli ve milli araç ile ilgili “Buraya Togg ile geldik. Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz. Fakat Togg bizim olduğu için öteki gibi değilsiniz” ifadelerini kullandı. Yayının bitmesinin ardından Bakan Soylu, Gemlik rengi olan Togg ile İhlas Holding binasından ayrıldı.

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