İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: 'İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

- Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı

- 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır

“Nefes” operasyonunda Adana'da 4 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı “Nefes” operasyonunda Adana'da 4 kişi gözaltına alındı.
6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi.

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