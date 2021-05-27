İçişleri Bakanı Soylu: 'KADES uygulamasını indiren kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 317 arttı'

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM'de Kadına Şiddet Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na kadına şiddete yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını indiren kişi sayısının geçen yıla göre yüzde 317 artarak 2 milyon 293 bin 289'a ulaştığını belirten Soylu, "Gelen ihbar sayısı da geçen yıla göre yüzde 194 artışla 138 bin 978 oldu. Bu ihbarların hepsine gidildi” dedi.

Bakan Soylu, elektronik kelepçe ile ilgili de, “Bugüne kadar 214 vakanın takibi yapılmış olup, halen 43 ilde 197 vakanın takibi devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Soylu, şiddete uğrayan kadınların korunmasıyla ilgili, “2021 yılının ilk dört ayında 91 bin 394 kadın için koruma ve tedbir kararı verildi. 95 kadın hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

