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İçişleri Bakanı Soylu: 'Kılıçdaroğlu, iftira ve dedikodularla gündem değiştirme çabasında'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kılıçdaroğlu, iftira ve dedikodularla gündem değiştirme çabasında'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Kılıçdaroğlu, iftira ve dedikodularla gündem değiştirme çabasında'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip, bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında” dedi.


İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu; polise, jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor' iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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