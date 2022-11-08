İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan'da



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı binasında askeri törenle karşılanan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile heyetlerarası görüşme ve ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Niyazbekov görüşmesinin ardından Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev tarafından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binasına gelişinde askeri törenle karşılanan Bakan Soylu, Acikeyev ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Niyazbekov ile görüşmesinin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Görüşmede, Kırgızistan ve Türkiye arasında kamu güvenliğinin sağlanması, yasadışı göçle mücadele ve diğer ilgili alanlarda anlaşmaların uygulanması ve işbirliği geliştirme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

“Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir dosttur”

Caparov yaptığı açıklamada, Soylu'nun Kırgızistan ziyaretinin iki ülke kolluk kuvvetleri arasında ikili işbirliği pekiştireceğini belirterek, “Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir dosttur. Kırgızistan, Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Caparov ayrıca, iki ülke İçişleri Bakanlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu ise misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Kırgızistan temasları çerçevesinde Kırgız mevkidaşlarıyla terörizm, aşırılık, yasadışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliği konularını görüştüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin iki ülke liderlerinin talimatlarını dikkate alarak tüm işbirliği alanlarında stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Aliia Raimbekova



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