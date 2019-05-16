İçişleri Bakanı Soylu: Oyları çalan Sandık başkanlarıdır'

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

''SK'nın son kararı olsa partilere seçim kurulu başkanlarını verecek olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Yalnız bunların isimlerini verseydi FETÖ bağlantısı olup olmadığını verirdik. 230 bin memurun kaydını biz sarı zarflarla verdik. Burada bize sormadan hangi memurun nereye verildiğini hangi sandığa verildiğini bilemeyiz ki. 83 bin bal gibi oyu Binali Yıldırım'ın karşısında oy sıfır olarak yazılmış. İşte neden çalınmış diyorum onları. Bunu yapan sandık başkanları. Milletimin oylarını başka partilere yazmışlar. Bunu sandık kurulu başkanları dışında kimse yapamaz. Bu konuda tek hak iddia edemeyecek kurum CHP'dir. Bizim geçmişimizde oy hırsızlığı hiç olmadı. Sandık kurulu üyesinin başkanı sandık kurulu başkanıdır. 200 sandıklık hile yapılacak alan bulabilirler. CHP akrabası sandık başkanları var. Bu hile metodu bunlara net bir şekilde anlatılmış. Bu metotların hepsi kullanılmış. Oylar 27 bin 500 den 13 bin oya nasıl düşer? Farkı düşerse ikisinde de düşer. Sapma bunda \%1-2 olur. Geninde hile olanlar bunu yaparlar. 700 sandık başkanı FETÖ''

Sandık görevlilerinin FETÖ ilişkisi

700 sandık görevlisi FETÖ ile ilişkili. Türkler tarih boyunca seçimde başarılıdır. Bu tip hileler hariç dış ülkelerden gelen gözlemciler gelip desinler ki siz başarısızsınız. İlçelerde ve muhtarlıklarda fark yok. Binali Bey'in hakkını yediler. Bunu İstanbul genelinde uyguladılar bilgisayar hilesi ile artı sandık kurulu başkanları ile bu iklimi oluşturdular. Kadıköy'de nasıl oylar kullanıldı ben endişe içindeyim mesela.