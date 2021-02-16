İçişleri Bakanı Soylu: PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti'

"(Gara bilgilendirmesi) Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır"

''Pervin Buldan PKK ile görüşüp bırakılacaklarını söylemişti''

''Dün gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden 'Gam yok keder yok' sözleri bize bir ders daha verdi.'''

"PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti."

"Terörle mücadele bugün başlamadı, en kısa sürede bitecek."

''2019 yılında terör örgütünden yapılan tacizleri yarısı bu bölgeden geldi. Evlatlarımız artık dağa değil, okula gidiyor diye niye övünüyoruz. Bu bölgelerde göz açtırmamalıyız. Çocuklarımız şehit edilirken, ailelerini istismar etmek istediler. Belçika numarasında arayıp, 'dursunlar' çağrısı yapmaya çalıştılar.''