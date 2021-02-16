İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanı Soylu: PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti'

İçişleri Bakanı Soylu: PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti'
İçişleri Bakanı Soylu: PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti'

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara bilgilendirmesinde bulundu.

"(Gara bilgilendirmesi) Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır"

''Pervin Buldan PKK ile görüşüp bırakılacaklarını söylemişti''

''Dün gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden 'Gam yok keder yok' sözleri bize bir ders daha verdi.'''

"PKK, 1984'ten beri 6 bin 21 sivili katletti."

"Terörle mücadele bugün başlamadı, en kısa sürede bitecek."

''2019 yılında terör örgütünden yapılan tacizleri yarısı bu bölgeden geldi. Evlatlarımız artık dağa değil, okula gidiyor diye niye övünüyoruz. Bu bölgelerde göz açtırmamalıyız. Çocuklarımız şehit edilirken, ailelerini istismar etmek istediler. Belçika numarasında arayıp, 'dursunlar' çağrısı yapmaya çalıştılar.''

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.