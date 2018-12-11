İçişleri Bakanı Soylu Rize'ye gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından ayrılarak Rize'ye hareket etti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi İ.H.Ş. tarafından vuruldu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, saldırıda yaralanan personel şube müdürü ve 2 polis memurunun tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İ.H.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

İlker Turak

