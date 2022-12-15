İçişleri Bakanı Soylu: 'Tayyip Erdoğan'ı kıyas etmek, ağza bile almak çok büyük bir hadsizlik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çöpünü toplamakta aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmakta aciz bir belediye başkanı belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı. Bütün bu yapamadıklarını hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir mi? Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Burada hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu belediye başkanıdır. Tarihin görmüş olduğu en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan'ı kıyas bile etmek, ağza bile almak çok büyük bir hadsizlik örneğidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, yargıya saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, “İşinize geldiği zaman yargıyı en üst noktaya taşımak işinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak ve hakaret etmek esas itibariyle çok doğru bir davranış olmayabilir. Burada kesinleşmemiş henüz adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safahatında da bugün yapılanlarda tam anlamıyla anayasa 138'e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan ve anayasayla teminat altına alınan yargının kendi ilkelerine göre karar verme anlayışını etkileyemeye çalışmaktır. Bir önceki mahkeme de mahkemenin etrafı billboardlarla çevrilidir. Bunlardan bir tanesini biz yapsak bizi çarmığa gererler. Elbette ki Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu avazımız çıktığı kadar bağırmalıyız ve söylemeliyiz ve bunu herkes sonuna kadar saygı duymalı ve sahip çıkmalı. Eleştirilebilir ama hukukun kendi ilkeleri çerçevesinde eleştirilebilir. Madem bu yargı kararına itiraz ediliyor bu 4 Kasım 2019'da söylenmiş bir söz. Tam 2 buçuk yıl sonra benim için aynı söz üzerinden niye yargıya müracaat ediliyor. Bir tane hukukçu çıksın bunu söylesin. Madem bu yargı kararı eleştiriliyor, 2 buçuk yıl sonra ‘ben bir yargı kararının mağduruyum' diye siyaset bina ediliyor. Peki 2 buçuk yıl sonra ne oluyor da benimle ilgili benim de ceza almamı temine edecek yargı için müracaat ediliyor” diye konuştu.

“Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür”

Bakan Soylu, yapılanların Bizans oyununa benzediğini belirterek, “Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi basamak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan acaba buradan kendi adıma elde edeceğim pozisyonlar için bir adım öne geçebilir miyim? diye ortaya çıkarılan bir süreçtir. Yargı devam ediyor, kararını verecektir. Çöpünü toplamakta aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmakta aciz bir belediye başkanı belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı. Bütün bu yapamadıklarını hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir mi? Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Burada hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu belediye başkanıdır. Tarihin görmüş olduğu en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan'ı kıyas bile etmek, ağza bile almak çok büyük bir hadsizlik örneğidir” ifadelerini kullandı.

“İşimizi yapmaya devam edeceğiz”

Tüm belediyelerle ilgili terör soruşturmasının gönderildiğini belirten Bakan Soylu, “Dün Mersin'de bir soruşturma yapıldı, gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat için oldu. Eğer biz bunları yapmıyor olsaydık bugün atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini muhafaza etmeye çalışıyoruz etmeye de devam edeceğiz. Birileri birileriyle oturup bir sözleşme yaptı diye 17 tane kırsalcıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesine alabilme ve bunun yanında yüzlerce terörler irtibatlıyı belediyenin içerisinde terörist olarak yakalayanı biz orada barındıramayız. Bizim görevimiz bu, benden sonra geleceklerinde görevi bu. Eğer bu devlet teröre kapı aralarsa, sadece seçim malzemesi için teröristleri kendi kazandıkları yere doldurursa bunun bedeli Türkiye'de ağır olur. Biz ne denilirse denilsin hangi hakaret edilirse edilsin hangi iftirayı atarlarsa atsın işimizi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İkisinde de iade süreçleri yürüyor”

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi hakkında konuşan Soylu, “İade süreçlerinin kendi adına bir rutini var. Bulgaristan'daki rutinde mahkeme farklı bir karar vermişti tekrar iade sürecine yönelik bir karar verdi. Oradan iki adalet bakanlıkları ve İnterpol üzerinden talep etmektedir. Oradaki işleyiş bitince o iadeyi bizim İnterpol'ün gidip alabilmesi temin etmesi için süreç yürüyecektir. İkisinde de iade süreçleri yürüyor” dedi.

Doğukan Gürel - Yunus Emre Aytekin

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