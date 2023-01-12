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İçişleri Bakanı Soylu, 'Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar'

İçişleri Bakanı Soylu, 'Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar'
İçişleri Bakanı Soylu, 'Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır.
Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal

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