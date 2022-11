İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon ve söylem birliğinin sağlanması, afet durumlarında artan bilgi kirliliği ve algı operasyonları mücadelenin güçlendirilmesi, medya mensuplarının afet sahalarındaki çalışmalarının kolaylaştırılması ve afet yönetim sürecinde rol alan tüm aktörlerin ortak dil, strateji ve karşılıklı tecrübe paylaşımını amacıyla düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“(CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu) Yayımladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

“Şimdi bir AFAD İletişim Çalıştayı'ndan çıktık. Ve bu devam edecek. Afet zamanlarında doğru bilginin vatandaşlarımızla buluşması afet yönetiminin belki de en önemli parçasıdır. Afetteki en önemli afet yanlış bilgidir. Fakat Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformatik bilgilerle karartmaya çalışmaktadır. Mecliste çıktı ‘Bu mecliste yüzü aşkın bylockcu milletvekili vardır'. Çıktık TBMM'de ‘Tek kişi yoktur bu yalandır' dedik. Çıktı Külliyeye giden bir CHP'liden bahsetti. Yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayımladı. Yayımladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. En son Yargıtay'ın tutuklu söylediği iki gazeteci ile ilgili terör bağını çok net bir şekilde ortaya koyduğu bir süreç var. Aynı zamanda Mersin'de yaşanan olay söz konusu bir tek cümle söylemedi.”

“Mersin'de belediye terörist, İstanbul'da belediye terörist, Adana'da Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler”

CHP'nin tabanını başka bir noktaya çekme endişesi taşıdığını dile getiren Soylu, “Yıllardır beri siyaseti yalan üzerine ortaya koymuş bir ana muhalefet partisi genel başkanı ile karşı karşıyayız. Bu ülkede 1960 darbesi yaşandı, Adnan Menderes idam edildi ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak kondu. Bu ülkede Demirel'e Ecevit'e siyasi yasak kondu, Özal'a yapılmadık kalmadı. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar hakime hakaret ettiler ve tabloyu hep beraber net bir şekilde bize görebilme fırsatı sundular. Sadece o mu? Mersin'de belediye terörist, İstanbul'da belediye terörist, Adana'da Türkiye'nin her tarafından pek çok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler, çok net bir şekilde bütün bunları örtmek için maalesef kendi tabanımı başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içerisinde. Bu ayıptır” ifadelerini kullandı.

Yıllara göre uyuşturucu kullanımının istatistiki verilerini açıklayan Soylu, “Neymiş Türkiye cari açığını uyuşturucu ticareti ile kazanıyormuş. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu istihbarat oyuna düşmektedir ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Problemi ney? Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin yeni arabası, Türkiye olumlu ve başarılı giden gündemini ben nasıl akamete uğratırım. Neymiş Türkiye uyuşturucu ticareti yapıyormuş nasıl yapıyormuş Türkiye uyuşturucu ticaretini bir gramı bir lirasını ifade et Allah rızası için. Türkiye'de 2015 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'di. Cumhurbaşkanımızın özellikle FETÖ'de ilgili birimlerden arındırıldıktan sonra toplam bu sayısı 941'ten 270'e düştü. Bu yıl yaklaşık yüzde 25 daha aşağısında gidiyor. Türkiye'de 970'ten 2006'lı yıllara doğru geldi nüfus artmasına rağmen” diye konuştu.

“Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik”

Uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar atıldığını vurgulayan Soylu, “Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Eroinde otuza yakın ülkeyle 60'ın üzerinde yabancı operasyon gerçekleştirdik. Sahil güvenliğimiz dahil uyuşturucu mücadelesi ortaya koymaktadır. Şu an da yaklaşık 3 yıl önce başladığımız; her ili 42 kriterle risklendiriyoruz ve her 3 ayda bir bunları derecelendiriyoruz. Bunu tamamen sahadaki ekiplerimiz bu 42 kriterin ortaya koyduğu sonuçlarla devam ettirmeye çalışıyoruz. Neymiş ben okulların önünde uyuşturucu varsa ayaklarını kırsın demişim benim bu sözümle dalga geçiyor. Bak bakalım okulların önünde uyuşturucu satan var mı” dedi.

Doğukan Gürel - Sadettin Aliusta



