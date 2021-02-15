İçişleri Bakanı Soylu: “Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde al bayrak ve gök bayrak gölgesinde hür ve özgürdürler”

Tüm mazlumların davasının milletin davası olduğunu ve şahsına yönelik yapılan paylaşımın düşük bir ahlaka sahip olanlar tarafından yapıldığını belirten Bakan Soylu, “Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım, ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdu. Bunların şahidi Allah'tır. Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, Genel Başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların da hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin” değerlendirmesini yaptı.

Engin Yağcı

