İçişleri Bakanı Soylu: 'Vatandaşımızı yalnız bırakmadık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kırıkhan Spor Tesisleri'nde Rize Çadırkentte düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

54 gündür deprem bölgesinde olduklarının altını çizen Soylu, "Bunun bizim için büyük bir sınav ve imtihan olduğunu biliyoruz. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, ama Kırıkhan'dan şunu söylemek isterim. Kırıkhan'ı o eski halinden çok daha iyi bir hale getirebilmek için büyük bir gayret içindeyiz ve sizi hiç yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar. Bu meselede karşı karşıya kaldığınız o günün oluşturduğu bütün sıkıntıların farkındayız. Bütün bunların ortadan kalkması içinde devlet olarak seferberlik içindeyiz. Hep birlikte büyük bir seferberlik içindeyiz, 54. gündeyiz. Şu ana kadar 650 bine yakın çadır kurduk. 54. gündeyiz, şu ana kadar 45 bin konteyner kurduk. 54. günündeyiz ramazanda her akşam 1 milyon 650 bin vatandaşımıza bu çadırlarda iftar veriyoruz. 54. günündeyiz, 20 bin yakın tuvalet, 10 bine yakın banyo, yine bu sayılara yakın çamaşır ve kurutma makineleriyle, bütün bunlarla birlikte bu geçici barınmanın vatandaşımızın için en iyi olması için çaba sarf ediyoruz ”diye konuştu. Soylu, dükkanı yıkılan ev zarar gören esnafın işine devam edebilmesi için 10 bine yakın çarşının kurulumu içinde olduklarını kaydetti.

"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık"

"Memleketimizin dört bir yanından vatandaşlarımız burada. Kardeşliğimizin ne olduğu, nasıl bir sonuç ortaya koyduğu bugün net bir şekilde ortadadır" diyen Soylu, "Bir büyük kucaklaşma içindeyiz. Birlik içinde olursak mükafat alırız. Büyük bir zorluktan geçiyoruz. Bu devlet sizin devletinizdir. Bu millet hepimizin tabi olduğu büyük bir millettir. Eskisinden çok daha güçlü şehirler kuracağız, gelecek nesillerimiz onlara mahcup olmayacağız. Hem güçlü binalar hem güzel çevreler hem de güzel şehirler oluşturacağız. Bize inanın ve itimat edin. Bugüne kadar deprem, sel yangın afetlerinin hiçbirinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Hiçbirinde vatandaşımızı bir başına tek başına bırakmadık. Ne söz vermişsek yerine getirdik. Bugün vereceğimiz söz yapılacak evler, yapılacak şehirler değildir. Bugün vereceğimiz söz burada oluşturduğumuz birlikteliğin gelecek nesillerimize örnek olma sözüdür. Sadece şehirlerimizi ayağa kaldırmak değil birbirimizi ayağa kaldırmak konusunda da bir sözü gelecek nesillere bırakmaktır” dedi.

"54. günde bu noktaya gelemezdi"

Depremin bugün 54. gününde olduklarını yineleyen Bakan Soylu, “Bugün bir ramazan sofrasının etrafındayız. İçeriden ve dışarıdan bir çok destek geldi ve bugüne kadar sadece bizim dağıttığımız 2.5 milyonun üzerinde gıda kolisi var. Ve devam edeceğiz, çünkü devletimizde milletimizde devam edeceğiz, çünkü devletimizde milletimizde yüce gönüllüdür, kendi kardeşlerini yalnız bırakmaz. Dünyada hangi ülkenin başına gelseydi, 54 günde bu noktaya gelemezdi, bunu hep beraber sağladık. Sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgesinin dışına giden vatandaşlarımıza da elimizden gelen bütün yardımı ortaya koyuyoruz. Türkiye tarihinin en büyük depremi ile karşı karşıya kaldı bu doğru. Tarihin en büyük yardımlaşmasıyla, merhametiyle, insanlığıyla da karşı karşıya kaldık. İyi ki bu asil milletin mensubuyuz. Allah'ım bir daha bizi böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın” ifadelerine yer verdi.

"Hatay'ımızın emrindeyiz"

“Hatay'ımızın emrindeyiz. Kırıkhan'ımızın emrindeyiz” diyen Bakan Soylu, "Çocuklarımız okula giderken cıvıl cıvıl sesleri çıkacak. Esnafınızla yine aynı geçişte yaşadığınız o komşuluk anlayışını yaşayacaksınız. Çocuklarımız bu şehirlerde büyüyecekler. Birçok yakınınızı komşunuzu kaybettiniz, onlardan eksik olacaksınız. Ama bu dünya uzun değil, kısacıktır. Bu dünyanın bir sınav dünyası olduğuna inanıyoruz. Büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Bu millet mahzun birçok millete el uzatmıştır. Bir an önce toparlanıp kendi vazifelerimizi yeniden yerine getirme zamanıdır” açıklamasında bulundu.

İsa Akar-Fadıl Kösedağ

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