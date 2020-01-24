İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anında iletişimin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması: '4 kişi hayatını kaybetti' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmelerin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

İLGİLİ HABER
AFADdan Elazığ depremi hakkında açıklama AFAD’dan Elazığ depremi hakkında açıklama
İLGİLİ HABER
Elazığdaki deprem çevre illerde de hissedildi Elazığ’daki deprem çevre illerde de hissedildi
İLGİLİ HABER
Elazığdaki 6,8lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor Elazığ’daki 6,8’lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor
İLGİLİ HABER
KKTC Başbakanı Tatardan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.