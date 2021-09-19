İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Ampute Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu - Tıkla İzle

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Maçın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'a ve futbolculara tebriklerini ileten Soylu tebrik konuşmasında “Sizi tebrik ediyoruz. Bütün takıma tebriklerimizi ve takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kutluyorum sizi. Gaziler Günü'nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

İLGİLİ HABER
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
İLGİLİ HABER
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımına siyasilerden tebrik mesajları Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’na siyasilerden tebrik mesajları

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.