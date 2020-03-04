İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki
İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor” dedi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."

 

 

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.