İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa ve Yunanistan'a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın açtığı ateş sonucu bir mültecinin daha öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Yunanistan kuralları çiğniyor çünkü Avrupa şımartıyor” dedi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün 11'de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan, uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."