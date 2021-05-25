İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanı Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu: "'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."
 

İLGİLİ HABER
MHP Genel Başkanı Bahçeliden çarpıcı açıklamalar MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.